Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a criticat la lipsa de uniformitate în deciziile arbitrilor la meciurile de fotbal după introducerea asistenţei video în arbitraj (VAR), informează AFP.

Ceferin acuză ”diferitele interpretări ale regulilor de la un meci la altul”

"Uneori, fanii nu pot înţelege diferitele interpretări ale regulilor de la un meci la altul şi nici eu nu le mai înţeleg.

În cazul henţurilor, de exemplu, nimeni nu le înţelege. Fie că e penalty sau nu, fie că e intenţionat sau nu... De unde să ştii? Nu eşti psihiatru!", a exclamat Ceferin la conferinţa "The Forum" organizată la Madrid de Apollo Sports Capital, noul acţionar majoritar al clubului Atletico Madrid.

"Ceea ce încercăm să le explicăm arbitrilor este că arbitrul de pe teren este cel care decide. VAR ar trebui să intervină doar în cazurile de erori clare şi evidente.

Iar intervenţiile ar trebui să fie scurte, nu aşa cum se întâmplă uneori în La Liga sau Premier League, cu întârzieri de 10-15 minute pentru a revizui o singură fază", a subliniat conducătorul fotbalului european.

Preşedintele UEFA consideră, totodată, că cea mai bună modalitate de a evita erorile este ''să se respecte regulamentul IFAB cât mai strict posibil", conform Agerpres.

Ceferin regretă faptul că echipe europene fac apel la IFAB doar pentru a "se plânge" şi "niciodată" pentru a recunoaşte o decizie în favoarea lor.