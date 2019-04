"Pana acum, s-a scris de vreo 5 antrenori ca vin sa ma schimbe! Nu a venit niciunul!" Sumudica, clar in privinta viitorului sau: unde va antrena din sezonul viitor

Marius Sumudica e linistit in Arabia Saudita.

Antrenorul roman este in acest moment pe locul 3 in Arabia Saudita si chiar daca va pierde toate meciurile pana la finalul sezonului nu poate cobori mai jos de pozitia a cincea. Ceea ce inseamna ca Sumudica a depasit obiectivul impus de conducere la inceputul sezonului: clasarea pe locul 6.

Totusi, Sumudica vrea mai mult si din acest sezon, dar mai ales din sezonul viitor. Pentru acum, Sumudica vrea sa ramana pe podium si sa joace in Liga Campionilor Asiei, iar din stagiunea viitoare isi propune o clasare mai buna decat cea de acum.

Sumudica vrea sa isi duca intelegerea cu Al Shabab la bun sfarsit si nu are emotii in privinta unei eventuale demiteri.

"Cred ca e unul dintre cele mai bune sezoane pe care l-am facut! Am atins borna de 50 de puncte intr-un campionat cu 16 echipe. E un punctaj nesperat. Daca la inceput, cand am venit in Arabia, toata lumea imi spunea ca ar fi perfect daca am termina in primele 6, iata ca avem locul 5 asigurat deja si ne batem pentru locurile 3 sau 4 care ne da posibilitatea de a juca in Champions League-ul Asiei. Inseamna enorm pentru mine ca antrenor. Cred ca este un an bun, dau continuitate la ce am facut la Astra si in Turcia.

Mai am un an de contract. Pana acum s-a scris de vreo 5 antrenori care sa ma inlocuiasca si nu a venit niciunul. Nu se pune problema ca Sumudica sa fie demis. Exista o clauza care trebuie respectata de ambele parti, cine vrea sa rupa contractul trebuie sa plateasca. La anul, incercam sa ne depasim conditia si sa facem mai mult decat am facut anul asta", a declarat Marius Sumudica pentru ProTV.