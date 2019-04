Razboi total intre Marius Sumudica si Helmuth Duckadam! "Este la nivelul de breloc" De la ce a pornit totul!

Duckadam si Sumudica au avut un schimb de replici de la distanta.

Helmuth Duckadam si Marius Sumudica se afla din nou in mijlocul unui scandal. Presedintele de imagine de la FCSB a declarat ca Porumboiu i-a dictat schimbarile lui Sumudica intr-un meci jucat in 2012, castigat de FC Vaslui cu 3-1. "Eroul de la Sevilla" a spuus ca patronul de la Vaslui i-a comunicat lui Becali ca va introduce trei atacanti.

"Eu am fost in tribuna oficiala la un meci cu FC Vaslui. Conduceam cu 1-0 la pauza si a intrat domnul Porumboiu si i-a spus lui Gigi: `Fac trei schimbari acum. Bag trei atacanti acum. Ori pierd cu 4-0, ori castig`. Si ne-au batut cu 3-1. Sumudica era antrenor. Haideti sa fim seriosi!

Toti patronii se implica la un moment dat. Credeci ca Paszkany nu s-a implicat? Se implica!", a spus Helmuth Duckadam pentru ProSport.

Duckadam, insa, a oferit o informatie eronata. Scorul pauzei a fost 0-0, iar FC Vaslui a efectuat numai doua schimbari. Stanciu si Sburlea au fost trimisi pe teren in locul lui Caue si Varga.

Marius Sumudica nu s-a lasat asteptat si i-a oferit un raspuns acid presedintelui de imagine de la FCSB.

"M-am gandit mult daca are sens sa-i raspund, mai ales ca suntem in Postul Pastelui. Din pacate, nu pot sa tac pentru ca ma deranjeaza mult! Una, doua, domnul Duckadam ma ataca. Probabil ca sunt bun, dar chiar asa i-a terminat pe toti in tara pe care sa-i atace? Spre deosebire de mine, este o fosta glorie a fotbalului mondial, iar pentru uasta jos palaria!

Dar acum, la cei 60 de ani pe care tocmai i-a implinit, eu incerc sa-mi creez un drum in antrenorat, iar domnia sa este la nivelul de breloc. Pentru ca asta este! I-as ura si la multi ani, ca merita, dar nu cred ca se bucura de urarile mele, asa ca n-o fac.

In schimb ii transmit sa-si vada de ale sale, sa nu ma mai atace. Nu sunt vreun Capello, dar schimbarile nu mi se fac. Eu vorbesc cu patronii, am relatii ok, dar nu mi se dicteaza in timpul meciului pe cine sa scot, pe cine sa bag", a declarat Sumudica pentru DigiSport.