VIDEO | SOC TOTAL: Sumudica si-a anuntat DEMISIA in direct dupa ultimul meci castigat! "Sa vina Guardiola sau Mourinho!" Ce l-a scos din minti pe roman

Marius Sumudica a rabufnit dupa ultimul meci din Arabia Saudita.

Al Shabab a castigat ultimul meci cu Al Batin, scor 2-1, dar antrenorul roman a avut o iesire nervoasa la final si si-a anuntat plecarea de la echipa.

Reactia lui Sumudica vine ca urmare a scandarilor fanilor care i-au cerut demisia dupa infrangere cu 0-4 cu Al Ahli din runda precedenta.

"Shabab, cu Sumudica antrenor, e pe locul 3. Vor trebui sa ma mai suporte trei meciuri si apoi sa-si aleaga ce antrenor vor. Eu respect mult clubul. Echipa aceasta nu a fost niciodata pe locul 3 in ultimii ani. Sunt al doilea antrenor din istoria clubului care a facut 50 de puncte si cred ca merit mai mult respect din partea lor, dar nu e o problema. Am castigat atatea meciuri si, dupa o singura infrangere, mi-au facut semn sa plec. Nu mi s-a mai intamplat asta niciodata. Mai avem trei jocuri si voi da tot ce am mai bun pentru Shabab, pentru a termina in primele trei sau patru si sa ne calificam in Liga Campionilor, iar apoi vom vedea. Daca vor sa-l aduca pe Guardiola si Mourinho, n-am nicio problema, dar nu stiu daca vor face mai multe puncte! Eu sunt al doilea antrenor dupa Preudhomme care a reusit acest lucru. Dragoste cu sila nu se poate!", a declarat Marius Sumudica.

#الديوانيه#سوموديكا – مدرب فريق #الشباب: الشباب مع سومديكا مركزه الثالث، وانا ثاني مدرب في تاريخ الشباب يصل للنقطة 50، ولو ارادوا احضار غوارديولا او مورينهو فليحضروهم. pic.twitter.com/20XDGzQcJQ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 11, 2019



In acest moment, Al Shabab este pe locul 3 in campionatul din Arabia Saudita si are sanse reale de a se califica in Liga Campionilor Asiei. In sezonul precedent, Al Shabab a terminat pe locul 10, cu emotii in privinta retrogradarii.