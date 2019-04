O noua victorie pentru Sumudica: a castigat meciul cu echipa lui Isaila! Gestul prin care si-a pus toti fanii in cap: ce a facut Sumi dupa golul 2 | VIDEO

Al Shabab a castigat meciul cu Al Hazem, echipa pregatita de Daniel Isaila, scor 2-0. Seba a marcat ambele goluri pentru echipa lui Sumudica in minutele 5 si 37. Budescu a fost trimis pe teren abia in minutul 77, in timp ce Gaman a fost integralist.

Dupa golul 2, Sumudica s-a intors spre fani si le-a facut semn sa taca. Gestul antrenorului roman vine dupa ce suporterii lui Al Shabab l-au contestat dur ca urmare a esecului cu 0-4 in fata lui Al Ahli, echipa lui Stanciu.

Under the leadership of coach Marius Sumudica: Al Shabab club beat Al Hazm club 2-0, and Al Shabab stayed third with 53 points while the two most important matches of the season remain to determine whether Al Shabab will go to the AFC Champions League or not!! Congratulations ????. pic.twitter.com/vMV73ZcwHS