Decizia luata de Al Shabab dupa ce Sumudica a facut scandal! Antrenorul roman poate fi inlocuitorul lui Teja la FCSB

Sefii lui Al Shabab s-au suparat pe Sumudica.

Marius Sumudica nu mai ramane la Al Shabab! Arabii de la Almowaten anunta ca oficialii clubului au decis sa nu ii mai prelungeasca intelegerea care urmeaza sa expire la finalul actualei stagiuni in urma discursului dur al lui Sumudica de la finalul partidei cu Al Batin.

Conform presei din Arabia Saudita, Sumudica a fost deja instiintat de decizia clubului. Insa antrenorul de 48 de ani nu va sta mult pe bara! Gazeta scrie ca Sumudica este prima varianta pentru patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, in cazul ratarii titlului in acest sezon!

Teja are sanse minime sa ramana la FCSB daca echipa nu o va detrona pe CFR Cluj.

"Shabab, cu Sumudica antrenor, e pe locul 3. Vor trebui sa ma mai suporte trei meciuri si apoi sa-si aleaga ce antrenor vor. Eu respect mult clubul. Echipa aceasta nu a fost niciodata pe locul 3 in ultimii ani. Sunt al doilea antrenor din istoria clubului care a facut 50 de puncte si cred ca merit mai mult respect din partea lor, dar nu e o problema. Am castigat atatea meciuri si, dupa o singura infrangere, mi-au facut semn sa plec. Nu mi s-a mai intamplat asta niciodata. Mai avem trei jocuri si voi da tot ce am mai bun pentru Shabab, pentru a termina in primele trei sau patru si sa ne calificam in Liga Campionilor, iar apoi vom vedea. Daca vor sa-l aduca pe Guardiola si Mourinho, n-am nicio problema, dar nu stiu daca vor face mai multe puncte! Eu sunt al doilea antrenor dupa Preudhomme care a reusit acest lucru. Dragoste cu sila nu se poate!", a declarat Marius Sumudica.