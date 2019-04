AL SHABAB 0-4 AL AHLI | Sumudica si Budescu, distrusi de Stanciu in derby-ul din Arabia! TOATE GOLURILE VIDEO

Sumudica, Gaman si Budescu se dueleaza cu Nicusor Stanciu in derby-ul Al Shabab - Al Ahli, din Arabia Saudita.

AL SHABAB 0-4 AL AHLI

Min 63 - GOL AL AHLI | Al Moasher duce scorul la 4-0 pentru oaspeti din pasa lui Stanciu!

Min 53 - GOL AL AHLI | Dubla Djaniny

Min 38 - GOL AL AHLI | Djaniny majoreaza scorul dupa ce trece ca vantul pe langa Gaman

Min 33 - GOL AL AHLI | Al Fitil deschide scorul pentru oaspeti

Echipele de start

MECI INFO

Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica, primeste vizita lui Al Ahli, formatie la care joaca Nicusor Stanciu. Meciul se disputa in etapa a 26-a a campionatului saudit si este programat de la 20:45, ora Romaniei.

Al Shabab are 47 de puncte dupa 25 de etape si ocupa locul 3. Formatia lui Sumudica are sansa de a-si consolida locul pe podium, dar pentru asta trebuie sa treaca de Al Ahli, care are 43 de puncte si se afla pe pozitia a 5-a. Intre Al Shabab si Al Ahli se afla Al Taawon, cu 46 de puncte.