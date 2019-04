Unde va antrena Marius Sumudica, dupa despartirea de Al Shabab! Anunt de ULTIMA ORA

Marius Sumudica urmeaza sa se desparta de Al Shabab. Nu va reveni in Romania.

Revenit in tara cu ocazia sarbatorilor de Paste, Marius Sumudica se pregateste de finalul sezonului la Al Shabab. El se pregateste de despartirea de echipa din Arabia Saudita, in ciuda rezultatelor excelente. Al Shabab este pe locul 3 in clasament si are sanse mari sa se califice in urmatorul sezon al Ligii Campionilor Asiei.

Presa din Arabia Saudita a scris in ultimele saptamani ca Sumudica nu va ramane dupa acest sezon la Al Shabab iar gestul sau de dupa victoria cu echipa lui Daniel Isaila din ultima etapa, indreptat spre suporteri, a indicat faptul ca despartirea este aproape.

Se intoarce in Emirate

Conform celor de la Almowaten, Sumudica are deja un acord verbal cu urmatoarea echipa! Sumudica nu va ramane in Arabia Saudita, insa nici nu se va intoarce in Liga 1. El ar urma sa antreneze o echipa din Emiratele Arabe Unite, un club al carui nume nu a fost dezvaluit.

Sumudica a mai antrenat in Emirate, in urma cu 6 ani. El a pregatit-o pe Al-Shaab, inainte sa revina in Liga 1 la Concordia.