La aproximativ o lună după ce și-a reziliat contractul cu FCSB odată cu antrenorii Mihai Pintilii și Elias Charalambous, preparatorul fizic german a făcut o analiză a fotbalului din România. Thomas Neubert susține că metodele sale au adus un suflu nou în competiția internă încă de la primele sale mandate și evidențiază contrastul dintre antrenamentele pe care le-a impus și vechile obiceiuri din Liga 1.

„Eu sunt foarte mândru că am schimbat foarte mult metodica în România. Înainte să vin la FCSB, nu știu ce metode erau, ce intensitate exista în antrenamente... Pe vechi, te duceai în cantonament, alergai 12 kilometri fără minge, în pădure, pe stradă, și atât. Jucătorii erau pregătiți pentru un maraton, dar nu pentru fotbal, care e total diferit. De asta noi am câștigat multe meciuri în ultimele 20 de minute. Ceilalți jucători, adversarii, puteau alerga 60-70 de minute, dar cedau pe final”, a susținut Thomas Neubert, potrivit GSP.

Lipsa infrastructurii frânează performanța europeană

Printre altele, Neubert a scos în evidență o problemă sistemică a Superligii care împiedică performanța la cel mai înalt nivel. Potrivit germanului, echipele din România se lovesc de lipsa unor condiții elementare de pregătire, oferind exemplul terenurilor înghețate pe timp de iarnă, o situație cu care s-au confruntat recent și cluburi precum Dinamo sau FC Botoșani. Nici măcar la FCSB, unul dintre cele mai dezvoltate cluburi din țară, situația nu este diferită.

„Uite, terenurile. Câte terenuri de antrenament sunt încălzite în România? Nici la FCSB nu aveam vreunul! Infrastructura e cu 30 de ani în urmă față de Anglia, Germania, Franța. Fiecare jurnalist întreabă de ce noi nu jucăm în niciun an în Champions League. E vina lui Gigi, a lui Thomas Neubert, a antrenorilor? Suntem în urmă cu totul!”, a mai spus Neubert.