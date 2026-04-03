OUT de la Chelsea! Fotbalistul a spus că vrea la Real Madrid și nu a fost iertat

Unul dintre jucătorii de bază de la Chelsea a fost sancționat după ultimele declarații.

Este vorba despre Enzo Fernandez, care a făcut o declarație mai mult decât revoltătoare în legătură cu viitorul său.

Chelsea a luat măsuri și nu a trecut peste ce a spus jucătorul argentinian.

Enzo, OUT! Anunțul lui Liam Rosenior

Enzo Fernandez a oferit un interviu în pauza internațională în care a declarat deschis că și-arm dori să joace pentru Real Madrid.

”Iubesc orașul Madrid și bineînțeles că aș juca pentru Real Madrid”, a spus Enzo Fernandez într-un interviu recent.

„Albaștrii” nu au trecut cu vederea declarația jucătorului, iar antrenorul Liam Rosenior a dezvăluit că mijlocașul de 25 nu va juca în următoarele două partide ale lui Chelsea cu Port Vale și Manchester City.

„Enzo nu va juca mâine și nici împotriva lui Man City. Nu am nimic rău de spus despre el, dar a fost depășită o limită și a trebuit să-l sancționăm pe Enzo.”, a declarat antrenorul lui Chelsea.

Enzo Fernandez a ajuns la echipa londoneză în 2023, după ce Chelsea îi achita Benficăi nu mai puțin de 121 de milioane de euro.

161 de meciuri, 28 de goluri și 29 de pase decisive are Enzo Fernandez în tricoul echipei din Premier League.

Mijlocașul argentinian este cotat la 90 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

