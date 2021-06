Telenovela de la Tottenham continua! Gatusso nu va fi noul antrenor al londonezilor

Genaro Gattuso nu mai este luat in considerare pentru postul de antrenor al lui Tottenham, dupa un protest vehement al fanilor.

Gatusso fusese pus pe liber de Napoli, la finalul sezonului, pentru ca ratase calificarea in Champions League, apoi se despartise de Fiorentina, dupa doar 23 de zile. Dupa un protest al fanilor grupati in Tottenham Hotspur Supporter Trust, conducerea clubului a anuntat ca nu il mai ia in considerare pe italian pentru negocieri. Lui Gatusso i s-a reprosat lipsa de anvergura pentru ocuparea postului, dar si declaratiile controversate pe subiecte delicate, precum combaterea rasismului, casatoria intre persoane de acelasi sex sau prezenta femeilor in fotbal.

Saptamana aceasta, clubul anuntase ca a intrerupt discutiile cu Paolo Fonseca, fostul tehnician al lui AS Roma si Sahtior Donetk, spre surprinderea portughezului, dupa ce se ajunsese in faza semnarii contractului. Cei doi antrenori din Serie A au fost curtati de Fabio Paratici, fostul director sportiv al lui Juventus, care a fost numit Director of Football la Tottenham.

Presa britanica anunta ca, dupa ce Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik Ten Hag si Antonio Conte au refuzat postul, pe lista inlocuitorilor lui Jose Mourinho se mai gasesc Frank Lampard (ex-Chelsea), Steven Gerrard (Rangers), Nuno Espirito Santo (ex-Wolverhampton), Ralph Hasenhuttl (Southampton), Claudio Ranieri (ex-Sampdoria), Vincenzo Montella (ex-Fiorentina), Scott Parker (Fulham) sau Sean Dyche (Burnley).