În ceea ce priveşte partea fixă, Yamal rămâne sub nivelul mai multor jucători de la Barça sau Real Madrid: aproximativ 16 milioane de euro brut pe an (aproximativ 1,33 milioane de euro pe lună).

Pentru a mulţumi toate părţile, în cadrul unor discuţii destul de rapide, au fost adăugate mai multe bonusuri la contract, în special în cazul în care ar câştiga Balonul de Aur.

Top 5 salarii lunare brute ale jucătorilor din Spania:

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 2 670 000 €

- Vinicius (Real Madrid), 2 670 000 €

3. David Alaba (Real Madrid) 1 880 000 €

4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 1 730 000 €

5. Jude Bellingham (Real Madrid) 1 670 000 €

- Jan Oblak (Atlético Madrid) 1 670 000 €

Alte obiective sunt mai uşor de atins, cum ar fi golurile marcate, meciurile disputate şi alte trofee câştigate. În total, şi potrivit mai multor surse, aceste variabile îi pot permite jucătorului să-şi suplimenteze salariul de bază cu aproximativ 10 milioane de euro, scrie News.ro.

Sub contract până în 2031 cu Blaugranas, Lamine Yamal (21 de goluri şi 16 pase decisive în acest sezon, în toate competiţiile) nu ar trebui să aştepte până atunci pentru a-şi vedea remuneraţia crescând, dacă influenţa sa asupra rezultatelor catalane continuă să crească.

Agentul său, Jorge Mendes, este oricum în contact permanent cu directorul sportiv Deco şi cu preşedintele Joan Laporta, menţionează L'Equipe.

