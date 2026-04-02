Recent, atacantul francez a acordat un interviu în care e explicat de ce a decis să o părăsească pe Real Madrid în urmă cu trei ani.

Karim Benzema a explicat de ce a plecat de la Real Madrid

Benzema a mărturisit că a obținut tot ce se putea obține alături de Real Madrid, motiv pentru care a decis să îi părăsească pe spanioli cât încă se afla în apogeul carierei.

De altfel, atacantul a mărturisit că la acel moment a simțit că trebuie să le dea și jucătorilor tineri șansa să crească.

”Când am ajuns la Real Madrid, eram un copil, am încheiat ca un bărbat, cu multe titluri, un Balon de Aur, cu toate visurile îndeplinite. Am vrut să termin la Real Madrid la cel mai înalt nivel. În plus, tinerii trebuie să joace”, a spus Karim Benzema.