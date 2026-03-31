Enzo Fernandez, criticat după ce a recunoscut că ar vrea să ajungă la Real Madrid

În ultimele zile, Enzo Fernandez, starul Argentinian de la Chelsea, s-a aflat în centrul atenției după ce a declarat că și-ar dori să ajungă la un moment dat la Real Madrid, lucru ce a revoltat suporterii grupării londoneze, dar și foști jucători ai lui Chelsea.

”Iubesc orașul Madrid și bineînțeles că aș juca pentru Real Madrid”, a spus Enzo Fernandez într-un interviu recent.

Mikel Obi l-a criticat dur pe Enzo Fernandez pentru declarațiile sale și a transmis că argentinianul nu ar mai trebui să poarte echipamentul londonezilor.

”Acesta este Chelsea, nu o rampă de lansare pentru a semna cu altă echipă. Dacă inima ta este deja la Madrid, nu ar trebui să porți albastrul. La Chelsea, se joacă pentru emblemă, nu pentru un viitor transfer”, a spus Mikel Obi, conform Mundo Deportivo.