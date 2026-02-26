Kurt Zouma a semnat cu echipa din Ardeal în septembrie 2025, după ce a rămas liber de contract. Fotbalistul francez a bifat trei apariții în echipamentul lui CFR Cluj în Superliga României.

A jucat 10 minute în etapa #10 cu UTA, în Gruia, 85 de minute cu Petrolul la Ploiești în etapa #13 și 12 minute cu Dinamo în etapa #15 la Capitală.

Kurt Zouma și-a găsit echipă la o lună după ce a fost dat afară de CFR Cluj

Joi seară, Al Wasl l-a prezentat oficial pe Kurt Zouma drept noua achiziție a iernii. Echipa din Dubai se află pe locul 5 în clasamentul Emiratelor Arabe Unite cu 30 de puncte.

După 17 etape, Al Wasl a bifat opt victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Pentru Zouma, Al Wasl va fi a opta echipă din cariera sa. În zona arabă, francezul a mai evoluat pentru Al Orobah în Arabia Saudită. În rest, a jucat în Anglia (West Ham, Chelsea, Everton și Stoke City) și Franța (Saint-Etienne).

Patru milioane de euro este cota lui Zouma, conform site-urilor de specialitate