Starul argentinian Lionel Messi a marcat golul său cu numărul 100 pentru Inter Miami şi a fost decisiv pentru câştigarea unui nou trofeu de echipa din Florida, Campeones Cup, după victoria cu 2-0 în faţa echipei Cruz Azul, miercuri, pe propriul stadion, transmite AFP.

Inter Miami - Cruz Azul 2-0 în finala Campeones Cup, cu Leo Messi marcator și pasator decisiv

Messi (39 ani) s-a dovedit a fi esenţial pentru Inter Miami în acest duel care opune anual câştigătoarele campionatelor nord-american (MLS) şi mexican (Liga MX).

Messi a deschis scorul cu o lovitură de cap (24), din centrarea lui Luis Suarez, acesta fiind golul său cu numărul 100 în 115 meciuri în tricoul echipei Inter Miami în toate competiţiile.

De remarcat că argentinianul a marcat primul său gol pentru formaţia din Florida contra aceleiaşi echipe mexicane, în iulie 2023, din lovitură liberă.

În partida de miercuri, brazilianul Casemiro a marcat golul care a tranşat soarta trofeului (81), după un corner executat de Messi.