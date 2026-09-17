VIDEO Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri în 115 meciuri pentru Inter Miami! Al câtelea trofeu din carieră a câștigat acum

Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri în 115 meciuri pentru Inter Miami! Al câtelea trofeu din carieră a câștigat acum Fotbal extern
SPORT.RO
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Succes internațional pentru echipa americană din MLS.

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Lionel MessiInter MiamiCruz AzulCampeones CupCasemiroLuis Suarez
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Starul argentinian Lionel Messi a marcat golul său cu numărul 100 pentru Inter Miami şi a fost decisiv pentru câştigarea unui nou trofeu de echipa din Florida, Campeones Cup, după victoria cu 2-0 în faţa echipei Cruz Azul, miercuri, pe propriul stadion, transmite AFP.

Inter Miami - Cruz Azul 2-0 în finala Campeones Cup, cu Leo Messi marcator și pasator decisiv

Messi (39 ani) s-a dovedit a fi esenţial pentru Inter Miami în acest duel care opune anual câştigătoarele campionatelor nord-american (MLS) şi mexican (Liga MX).

Messi a deschis scorul cu o lovitură de cap (24), din centrarea lui Luis Suarez, acesta fiind golul său cu numărul 100 în 115 meciuri în tricoul echipei Inter Miami în toate competiţiile. 

De remarcat că argentinianul a marcat primul său gol pentru formaţia din Florida contra aceleiaşi echipe mexicane, în iulie 2023, din lovitură liberă.

În partida de miercuri, brazilianul Casemiro a marcat golul care a tranşat soarta trofeului (81), după un corner executat de Messi.

49 de trofee în carieră pentru Messi, dintre care 4 cu Inter Miami

Messi are acum patru trofee obţinute cu Inter Miami (toate din palmaresul clubului), Leagues Cup în 2023, Supporters' Shield în 2024, MLS Cup în 2025 şi Campeones Cup în 2026.

Mai mult, argentinianul câştigat al 49-lea trofeu din cariera sa, consolidându-şi şi mai mult statutul de cel mai titrat fotbalist din istorie.

După ce a strălucit la Cupa Mondială de anul acesta din America de Nord (8 goluri), Messi este în cursă pentru câştigarea celui de-al nouălea său ''Balon de aur'', notează Agerpres.

El şi-a anunţat retragerea din naţionala Argentinei, pentru care va juca meciul de adio în data de 6 octombrie, la Buenos Aires, contra Beninului.

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