Fanii tenisului românesc și-o amintesc pe Taylor Townsend (30 de ani, 2 WTA, în proba de dublu) din timpul ediției 2019 a Openului American, când aceasta reușea să o elimine pe Simona Halep, în turul secund, la Flushing Meadows, revenind de la 0-1 la seturi și obținând calificarea în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (4).

Cu o prezență la fileu memorabilă, Taylor Townsend s-a specializat în proba de dublu, unde a reușit, în urmă cu șase zile, completarea marelui șlem de carieră.

Campioană US Open, operată de urgență, la mai puțin de o săptămână de la câștigarea trofeului

Campioană US Open 2026 în proba de dublu feminin, alături de numărul unu mondial, Katerina Siniakova, Taylor Townsend și-a adjudecat singurul titlu de mare șlem care îi lipsea din palmares, în această probă.

5-7, 6-0, 6-2 a fost scorul entuziasmant prin care Townsend și Siniakova au putut sărbători câștigarea Openului American, în acest an, dar sportiva americană nu și-a oferit o pauză pentru a se bucura de marea victorie.