GALERIE FOTO Un fost „coșmar” al Simonei Halep, Taylor Townsend, a câștigat US Open, după care a suferit o operație de urgență

Un fost „coșmar” al Simonei Halep, Taylor Townsend, a câștigat US Open, după care a suferit o operație de urgență Tenis
Marcu Czentye
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Taylor Townsend, operație misterioasă la mai puțin de o săptămână de la câștigarea US Open 2026.

TAGS:
taylor townsendSimona HalepoperatieUS OpenTenis WTA
Din articol

Fanii tenisului românesc și-o amintesc pe Taylor Townsend (30 de ani, 2 WTA, în proba de dublu) din timpul ediției 2019 a Openului American, când aceasta reușea să o elimine pe Simona Halep, în turul secund, la Flushing Meadows, revenind de la 0-1 la seturi și obținând calificarea în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (4).

Cu o prezență la fileu memorabilă, Taylor Townsend s-a specializat în proba de dublu, unde a reușit, în urmă cu șase zile, completarea marelui șlem de carieră.

Campioană US Open, operată de urgență, la mai puțin de o săptămână de la câștigarea trofeului

Campioană US Open 2026 în proba de dublu feminin, alături de numărul unu mondial, Katerina Siniakova, Taylor Townsend și-a adjudecat singurul titlu de mare șlem care îi lipsea din palmares, în această probă.

5-7, 6-0, 6-2 a fost scorul entuziasmant prin care Townsend și Siniakova au putut sărbători câștigarea Openului American, în acest an, dar sportiva americană nu și-a oferit o pauză pentru a se bucura de marea victorie.

Simona Halep

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Townsend, abandon în turneul de la Guadalajara

De la New York, Taylor Townsend a zburat la Guadalajara, Mexic, pentru a câștiga un meci în proba individuală, în detrimentul Tatjanei Maria, scor 6-7 (0), 6-3, 6-2.

Ulterior însă Townsend și-a anunțat abandonul din turneu, înaintea partidei pe care o avea programate împotriva ucrainencei Marta Kostyuk.

De pe terenul de tenis, Townsend s-a deplasat de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală, notează Daily Mail.

„Ei bine, chestia asta nu se număra printre așteptările mele. Chiar dacă trec prin încercări și necazuri, mă voi ridica. Vă voi oferi noi informații curând,” a fost anunțul succint al americancei Taylor Townsend, pe Instagram.

„Din cauza operației de urgență suferite, sunt forțată să mă retrag din turneul de la Guadalajara. Îmi rupe sufletul, dar abia aștept să revin anul viitor să vă revăd. Sunteți cei mai tari fani ai tenisului. Trăiască Mexicul!”, a mai scris Townsend pe rețelele sociale.

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