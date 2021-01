Olaroiu, uimit de fotbalul din China! "Eu sincer nu am crezut si niciodata nu mi s-a intamplat!" Ce spune despre ofertele primite

Cosmin Olaroiu a vorbit despre probleme pe care le-a avut de-a lungul sezonului la Jiangsu.

Romanul a reusit sa castige titlul cu echipa si a rupt dominatia celor 3 forte din China. Totusi, el a recunoscut ca a intampinat pe parcursul sezonului momente greu de explicat.

"Mie ce mi s-a parut totusi foarte straniu este faptul ca fiind doua echipe in acelasi concern la una se putea la una nu se putea si aici am avut din punctul meu de vedere o situatie pe care nu am inteles-o. Adica in momentul in care o echipa ajunge sa se bata la titlul de campioana, adica sa castige titlul si sa fie in situatia care este in momentul de fata nu credeam ca poate sa existe lucrul asta, eu sincer nu am crezut si niciodata nu mi s-a intamplat in fotbal sa vad asa ceva, e prima oara", a spus fostul antrenor de la FCSB pentru TelekomSport.

El a recunoscut ca dupa ce a cucerit titlul a avut oferte de la alte echipe, dar nu se gadeste sa plece de le campioana Chinei.

"Nu ma astept la lucrul asta eu am un contract de munca cu Jiangsu care se va termina cand se va termina, nu am de unde sa stiu la sfarsitul acestui an dupa care fiecare o sa ne vedem de treaba noastra. Eu am contract inca un an si asa ca nici nu prea iau in calcul alte oferte ca nu m-au interesat, am si o clauza de reziliere si atunci nu am luat in calcul oferte nu m-a interesat lucrul asta", a declarat Olaroiu.