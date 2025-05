După 24 de ani de antrenorat, Cosmin Olăroiu a pus punct celui mai lung mandat pe care l-a avut pe banca unei echipe.

Aventura lui Oli, la Sharjah, a început pe 12 noiembrie 2021, după o experiență șocantă în China. Acolo, românul a cucerit titlul cu Jiangsu Suning, o echipă căreia nimeni nu-i dădea vreo șansă la câștigarea campionatului. Drept mulțumire, Olăroiu a primit o… „țeapă“ monumentală! Pentru că, imediat după triumful în întrecerea internă, chinezii de la Jiangsu au băgat clubul în faliment și au refuzat să plătească contractul lui Olăroiu, plus bonusurile de performanță.

Poate că și de aceea soarta i-a oferit lui Oli o experiență diametral opusă, la revenirea sa în Emirate, la Sharjah. Pentru că aici, tehnicianul de 55 de ani a transformat o formație de categorie mijlocie, un fel de Universitatea Cluj în România, într-o forță pe plan continental!

În cei trei ani și jumătate cu Cosmin Olăroiu pe bancă, Sharjah a cucerit cinci trofee, cel mai important venind acum, pe finalul mandatului românului: triumful în Champions League 2. A fost o premieră istorică în această competiție pentru o formație din Emirate. De asemenea, a fost o premieră pentru Olăroiu, care și-a trecut în CV primul trofeu continental.

Arabii au umplut stadionul pentru Olăroiu

Deși, într-o primă fază, s-a spus că tehnicianul român își va încheia mandatul, la Sharjah, imediat după finala Champions League 2, de duminică trecută, pentru a se ocupa de naționala Emiratelor, ulterior, Oli a rămas alături de echipa sa și pentru ultimele două etape din campionat.

Joi, a fost partida cu Khorfakkan, câștigată în deplasare cu 4-2, iar astăzi a venit meciul de adio, de pe teren propriu, cu Al-Wasl Dubai.

Într-o atmosferă emoționantă, în care fanii au umplut stadionul, în primul rând pentru a-și lua la revedere de la Olăroiu, Sharjah și-a zdrobit adversara: 4-1! Prin ultimele rezultate, Sharjah a devenit vicecampioana Emiratelor.

Dar clasarea din întrecerea internă a fost trecută în plan secund. Pentru că tot ce s-a întâmplat, astăzi, la Sharjah, a fost despre și pentru Cosmin Olăroiu. Imaginile de aici vorbesc de la sine despre cum tehnicianul român a fost tratat ca un erou, la ultima sa partidă la formația pe care a condus-o în 152 de meciuri.

Cu Oli în frunte, Sharjah a înregistrat 82 de victorii, 37 de egaluri și 33 de înfrângeri, golaveraj: 284-182.

Olăroiu, în lacrimi: „Sharjah va rămâne în inima mea“

La plecarea de la Sharjah, Cosmin Olăroiu a fost foarte emoționat. De altfel, când a vorbit despre această formație, la care a avut cel mai lung mandat din cariera sa de antrenor, lui Oli i-au dat lacrimile.

„Din păcate, în viață avem și astfel de momente. Nu sunt dintre cele mai plăcute, însă sunt inerente. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc celor care m-au adus aici, care mi-au dat șansa să activez în clubul ăsta. Apoi, vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor din staff, cadrul medical, toți angajații din clubul Sharjah. Pentru că, până la urmă, cel mai prețios lucru pe care îl avem în viața asta e timpul. Le-am spus și jucătorilor acest lucru, pentru că mi-au dăruit 3 ani și jumătate din viață, le-am dăruit 3 ani și jumătate din viața mea. Au fost lucruri bune, au fost lucruri rele. Dar important e că, la sfârșitul acestui drum, vom avea mai multe amintiri frumoase decât cele mai puțin frumoase. Și cea mai mare bucurie a mea e că am reușit să creez un grup, o familie cu niște oameni cu caractere foarte frumoase. Am simțit că s-a rupt ceva din mine, când am părăsit vestiarul. Asta e viața, mergem înainte. Începem un alt drum, la fel de greu (n.r. – cu referire la mandatul său de selecționer al Emiratelor Arabe Unite), responsabilitate foarte mare. Sper să ajut, sper să-mi fac datoria și acolo, cât pot de bine. Dar, revenind la Sharjah, aici au fost trei ani și jumătate minunați și vor rămâne tot timpul în inima și în mintea mea. Suporterii... Să nu uităm, trebuie să le mulțumim, pentru că au fost alături de echipă în fiecare moment. Și, cred eu că Sharjah a devenit un club care trebuie respectat foarte mult“, a spus Olăroiu.

