Cosmin Olăroiu a devenit, ieri, campion al Asiei, după triumful din Champions League 2, dar sărbătoarea acestei performanțe s-a și încheiat deja pentru el.

Explicația ține de faptul că românul a început deja următorul capitol profesional, unde îl așteaptă o nouă „misiune imposibilă“.

La începutul acestui sezon, probabil, foarte puțini oameni ar fi crezut că Sharjah, un fel de Universitatea Cluj în fotbalul din Emirate, va fi o echipă capabilă de a câștiga Champions League 2. Iar asta pentru că, de-a lungul istoriei fotbalului din Emirate, nicio formație din această țară n-a cucerit trofeul AFC Cup, cum s-a numit Champions League 2 până anul trecut. Oli a făcut însă „imposibilul“ posibil, odată cu victoria de ieri, 2-1 cu Lion City Sailors din Singapore.

Olăroiu, selecționer al Emiratelor pentru 2 ani

Acum, după 3 ani și jumătate, șederea lui Olăroiu pe banca celor de la Sharjah s-a încheiat, odată cu acest succes continental istoric.

Începând de astăzi, românul și-a început mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe Unite, în schimbnul unui salariu colosal, de 5,5 milioane de dolari pe an! Contractul semnat cu Federația din Emirate e valabil pe 2 ani și are două obiective majore: calificarea la Mondialul din 2026, plus participarea la Cupa Asiei din 2027.

Olăroiu, calificarea la Mondiale ține de un calcul complex

Oli a devenit cel mai bine plătit selecționer din istoria naționalei Emiratelor – predecesorul său, portughezul Paul Bento câștiga „doar“ 1,8 milioane de dolari pe an – și pentru că misiunea sa, de a duce reprezentiva arabă, la CM 2026, e una infernală. Din capul locului, e nevoie de niște precizări.

În primul rând, în toata istoria sa, naționala Emiratelor a reușit o singură calificare la un Mondial, cel din 1990, în Italia.

Apoi, în actualele preliminarii, arabii nu mai sunt la mâna lor. Când mai sunt două etape rămase de jucat din actuala fază a preliminariilor asiatice, naționala Emiratelor ocupă locul 3 în grupa A. Doar primele două locuri din cele trei serii asigură calificarea directă la turneul final din Canada, Mexic și SUA.

În grupa A, primul loc calificant a fost adjudecat deja de naționala Iranului. Pentru al doilea loc se dă o bătălie între Uzbekistan și Emiratele Arabe Unite. Cele două naționale se vor înfrunta pe 5 iunie, la Abu-Dhabi. Arabii sunt „condamnați“ să câștige acest meci, care va marca debutul oficial al lui Olăroiu în funcția de selecționer. Dar victoria nu va fi suficientă pentru calificarea directă!

Pe 10 iunie, în ultima etapă, naționala Emiratelor trebuie să învingă Kârgâstan, în deplasare, iar Uzbekistan să piardă puncte, acasă, în fața Qatar-ului. Doar în acest caz, arabii vor obține calificarea directă, la Mondiale, sub comanda lui Cosmin Olăroiu.

Vestea bună e că, inclusiv dacă această performanță va fi ratată, naționala Emiratelor va mai avea o șansă. Pentru că va avansa în următoarea fază a preliminariilor asiatice, fie de pe locul 3, fie de pe locul 4 în grupa A.

Olăroiu va programa reunirea lotului pentru 27 mai

Până la meciurile din luna iunie, Cosmin Olăroiu va suna reunirea lotului pentru data de 27 mai, în cadrul unui cantonament, la Dubai. E posibil ca, până la meciurile cu Uzbekistan și Kârgâstan, arabii să joace și un amical, sub comanda noului selecționer, însă acest lucru rămâne de văzut.

Prin instalarea sa pe banca Emiratelor, Cosmin Olăroiu va fi selecționer pentru a doua oară în cariera sa. Spre finalul anului 2014, el a preluat naționala Arabiei Saudite, în paralel cu Al-Ahli Dubai (Emirate), primind un mandat pentru Cupa Asiei din 2015.

Din cauza timpului scurt însă, Oli n-a reușit mare lucru cu reprezentativa saudită și și-a încheiat mandatul de selecționer după doar patru partide: 1 egal și 3 înfrângeri. Atunci, saudiții au părăsit Cupa Asiei 2015 după faza grupelor.