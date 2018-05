OFERTA primita de Sumudica dupa despartirea de Kayseri! Poate duce echipa in cupele europene din sezonul urmator

Marius Sumudica s-a despartit in aceasta saptamana de Kayserispor.



Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Romanul a impresionat in sezonul petrecut in Turcia, in prima parte a campionatului fiind aproape de locurile de cupe europene. Situatia a devenit tensionata in partea a doua a sezonului, iar Sumudica s-a despartit de Kayseri cu o etapa inainte de final.

Totusi, prestatiile lui Kayseri sub comanda lui Sumudica au fost apreciate atat de fani, cat si de specialisti. Astfel, presa turca noteaza ca antrenorul roman a primit deja o oferta. Bursaspor este echipa care s-a interesat de serviciile lui Sumi.

Bursaspor ocupa locul 11 in campionatul Turciei in acest moment, insa din sezonul urmator isi propune participarea in cupele europene. Bogdan Stancu si Gicu Grozav sunt cei doi romani din lotul lui Bursa.