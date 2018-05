"Stau acasa si tund iarba decat sa ma duc in China si sa mananc chiuhuahua" Unde vrea sa antreneze Sumudica

"Stau acasa si tund iarba decat sa ma duc in China si sa mananc ... chiuhuahua" - spune Sumudica. E convins ca titlul e jucat in Romania.

"80% ma intorc in Turcia" - spune Sumudica. Nu-l tenteaza milioanele chinezilor.

"Practic prefer sa stau acasa, ma apuc de pictura, de tuns iarba prin curte. Am fost in China, cand eram jucator sa dau test. Si o saptamana am slabit vreo 7 kg de frica sa nu mananc vreun Chiuhuahua", spune Sumudica.

Campion cu Astra in 2016, Sumudica stie cine va lua titlul in acest an.



"Cred ca de data asta CFR-ul nu mai poate pierde campionatul"

Ultima etapa, din weekend, nu-l pasioneaza pe Sumudica.

"Pasiune va fi cand voi ajunge acasa la sotia mea. A fost un an greu! Am stat fara familie, presiune mare", a mai spus antrenorul.