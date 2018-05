Cele 3 variante pentru Sumudica: "Da, am avut discutii cu o echipa din Liga I!" Care poate fi urmatoarea destinatie dupa ce a plecat de la Kayseri

Marius Sumudica si-a reziliat marti contractul cu Kayserispor

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Marius Sumudica si-a incheiat aventura la Kayserispor, dupa un sezon in care i-a facut pe suporteri sa viseze frumos. Parcursul remarcabil din prima parte a sezonului a fost umbrit de rezultatele din ultimele opt etape, in care Kayseri a inregistrat sapte infrangeri.

Cu o etapa inainte de final, Kayseri e pe locul 9 in campionat, un salt mare totusi fata de sezonul trecut, cand echipa s-a salvat in ultimul moment de la retrogradare.

"Experienta a fost senzationala, intr-un campionat extraordinar de puternic. Am avut adversari foarte puternici, pana la urma este o caramida la temelia carierei mele de antrenor."

Turcia, zona araba si Liga I

Marius Sumudica nu duce lipsa de oferte. Are propuneri din Turcia, zona araba, dar si din Liga I. Din unele surse, sunt sanse foarte mari ca Sumudica sa continue in campionatul Turciei si in sezonul viitor.

"Urmeaza o vacanta acum. Sunt discutii cu mai multe echipe din Turcia. Nu pot sa stau departe de fotbal, e clar."

"Da, si Liga I este o varianta. Asa cum am mai spus, imi doresc sa preiau o echipa cu care sa ma bat pentru trofee."

"Au fost tatonari (cu o echipa din Liga I). Nu pot sa spun acum la ce ma gandesc. Daca exista vreo oferta serioasa din Liga I, o pot lua in calcul. Fotbalul romanesc este fotbalul care mi-a dat numele, notorietatea, si ma voi intoarce oricand cu placere."

"Cine merita titlul? Nu pot sa va spun acum, ar insemna sa... Va voi spune dupa ce va lua titlul."

"Despre Alibec nu vreau sa comentez. Este problema de bucatarie interna si nu vreau sa comentez", a mai spus Marius Sumudica la PRO X.