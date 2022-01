"O să te omor!". Momente tensionate la partida din Supercupa Italiei dintre Inter și Juventus 

Golul victoriei pentru campioana Italiei a fost marcat de Alexis Sanchez în prelungiri, în minutul 120+1.

Juventus, deţinătoarea Cupei Italiei, a deschis scorul prin americanul Weston McKennie (25), însă milanezii au restabilit egalitatea prin argentinianul Lautaro Martinez (35). Scorul a rămas egal până la finalul timpului regulamentar de joc, astfel că meciul a ajuns în prelungiri, unde Inter a dat lovitura în minutul 120+1 prin chilianul Alexis Sanchez, intrând în posesia trofeului pentru a şasea oară în istoria sa.

Leonardo Bonucci a avut o reacție uluitoare după fluierul final, deranjat de bucuria celor de pe banca tehnică de la Inter Milano.

Fundașul italian a fost la un pas să se ia la bătaie cu secretarul general al campioanei, Cristiano Mozzillo. "Ce dracu faci? Nu poți să te bucuri în fața mea așa Te voi omorî!" i-a transmis acesta.

Dacă incidentul a fost consemnat pe foaia de meci a observatorului, Leonardo Bonucci riscă o suspendare drastică, de mai multe meciuri.

Bonucci : I’m coming on to take a penalty fellas

Alexis Sanchez : NAH YOU’RE NOT ???? pic.twitter.com/4JfMUyWo5L