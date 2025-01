În acest an, competiția se desfășoară în capitala Arabiei Saudite, Riad, iar fanii fotbalului vor avea parte de o finală pe cinste.



AC Milan a ajuns în finală după o victorie dramatică în fața celor de la Juventus, câștigând cu 2-1. Meciul a început favorabil "bianconerilor", care au deschis scorul prin Kenan Yildiz în minutul 21.

Totuși, echipa antrenată de Sergio Conceicao a dat semne de revenire în repriza secundă. Christian Pulisic a restabilit egalitatea în minutul 71 cu un penalty, iar la cinci minute distanță, autogolul lui Federico Gatti a adus victoria echipei milaneze.



În cealaltă semifinală, Inter Milano a trecut fără dificultăți de Atalanta, câștigând cu 2-0. Simone Inzaghi a avut o echipă bine organizată, iar golurile marcate de Lautaro Martinez și Nicolo Barella au asigurat calificarea echipei în finală.



Sergio Conceicao dă startul: "Flămânzi de victorie!"



Antrenorul lui AC Milan, Sergio Conceicao, a fost prezent la conferința de presă pre-meci. Tehnicianul portughez nu s-a sfiit și a transmis un mesaj puternic înaintea marii finale.



„Trebuie să fim flămânzi, organizați și să avem puțin noroc pentru a înfrunta Inter, chiar și cu dificultățile aduse de o zi mai puțin de odihnă. Am mare respect pentru echipele cu care ne confruntăm. Am jucat împotriva lui Juventus, acolo unde joacă fiul meu, dar emoțiile mele sunt pentru jucătorii mei, pentru a-i pregăti bine și pentru a ști exact ce au de făcut. Fundația trebuie să fie foamea de victorie. Am făcut un pas, acum trebuie să facem și celălalt. Avem încredere”, a spus antrenorul.



În ceea ce privește relația cu Simone Inzaghi, antrenorul de la Inter, el a spus: „Simone va fi prietenul meu înainte și după meci, dar nu în timpul jocului.”



Meciul dintre Inter Milano și AC Milan se va disputa luni seară, la ora 21:00, și va fi transmis în direct pe VOYO. Inter Milano, deținătoarea trofeului, va încerca să-și apere titlul câștigat anul trecut în fața celor de la Napoli, în timp ce AC Milan va căuta să răzbune înfrângerile suferite în ultimele confruntări directe cu rivala lor de moarte.