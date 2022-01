Arteta îl vrea pe fotbalistul ”distrus” de Juventus! Mutarea iernii pentru Arsenal

Arteta a pus ochii pe Arthur Melo, mijlocașul brazilian de 25 de ani pe care Juventus l-a adus în 2020 de la FC Barcelona, la schimb cu Miralem Pjanic, anunță Dailymail.

Acesta nu s-a adaptat însă în Italia și ar putea ajunge în Premier League.

Crescut de Gremio, în Brazilia, Arthur este așteptat de Mikel Arteta la Arsenal. Londonezii vor să îl împrumute pe acesta, fiind văzut ca un bun înlocuitor pentru Ainsley Maitland-Niles, plecat sub comanda lui Jose Mourinho la AS Roma.

Seems it’s a matter of when and not if.

Arsenal in talks with Juventus over loan move for Brazilian Arthur Melo | Daily Mail Online https://t.co/IMuoZaTPb8