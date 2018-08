O noua izbucnire a lui Maradona! S-a suparat pe argentinieni: "Imi dau viata pentru echipa nationala, dar ei au uitat de mine!"

Diego Armando Maradona isi continua seria de declaratii controversate.

In timp ce se recupereaza dupa doua operatii minore suferite in zona bucala, Maradona si-a revarsat frustrarile in retelele de socializare. El Pibe D'Oro a scris pe Instagram ca este suparat pentru ca nu este adus in discutie drept un posibil selectioner pentru nationala.

"In ceea ce priveste echipa nationala a Argentinei, vreau sa spun ca ma deranjeaza faptul ca unii jurnalisti nu ma includ pe lista posibililor tehnicieni printre pentru nationala. Am ascultat Chavo Fucks, de exemplu, si nici macar nu ma numea printre posibili candidati. Imi amintesc inceputurile sale, cand eram inca fotbalist si se pare ca acum nu ma mai cunoaste" a scris Maradona

"Si regret ca nu mai tin cont de ziarele argentiniene, care vorbesc de alta echipa tehnica, dar nu de mine. Oricum, am un contract pe 3 sezoane la Dynamo Brest. Desi imi dau si viata pentru echipa nationala" incheie fostul fotbalist de la Barcelona sau Napoli.

Diego Armando Maradona a fost selectionerul Argentinei intre 2008 si 2010, dar a fost demis dupa ce Messi si compania au dezamagit la turneu final din Africa de Sud cand au pierdut cu 4-0 in sfertul de finala contra Germaniei.