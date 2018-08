"Ce fel de antrenor esti tu, mai Nea Mangia?" Tehnicianul Craiovei, facut praf dupa doua etape in campionat | "Este un simulacru, te doare capul!"

Craiova este ultima in acest moment in clasamentul Ligii 1 si se pregateste de dubla cu Leipzig.

Dupa evolutia extrem de slaba din campionat, oficialii iau in calcul sa-l dea afara pe antrenorul Mangia.

Intr-o interventie la Pro X, Adrian Porumboiu a criticat dur prestatia lui Mangia la olteni.

"Eu nu am vazut antrenor italian mai slab decat acest Mangia. Este un simulacru de antrenor. Cum sa joci tu cu trei fundasi centrali, cand echipele adverse nu joaca cu niciun varf. Trebuie sa ai probleme... Se vede ca a antrenat numai la echipele de copii si juniori. Pai de ce sa tii tu trei fundasi centrali si acei fundasi sa aiba acelelasi calitati sau lipsa de calitati. Toti trei greoi, paseaza greu. Toti trei, niste fundasi pe care nu-i inteleg. Si tu, ca antrenor, cu scoala italiana... Te doare capul, antrenor modest modest. Eu cred ca mai mult de 50 de secunde nu-l tineam la echipa", a explicat Porumboiu.

Acesta din urma stie care este solutia salvatoare, in acest moment, pentru Craiova si pentru orice echipa din Romania, in ceea ce priveste functia de antrenor.

"Neagoe l-a facut zob pe Mangia, avand scoala lui Piturca. Craiova a fost obisnuita cu un joc de posesie, cu un joc care sa creeze. Nu vezi nimic... Kelic, vai de mama lui, cand da cu piciorul, zici ca intra cu basculanta. Ce fel de antrenor esti tu, mai nea Mangia? Piturca e antrenor mare", este de parere Adrian Porumboiu.

In aceasta formula, Craiova nu are nicio sansa la titlu.

"Pacat, Craiova, ai stadion frumos, trebuie sa vina oamenii ca la nunta acolo, sa vina de placere acolo. E varza si Marcel, cum sa tii un asemenea antrenor acolo? In Romania sunt antrenori mai buni, daca nu in Romania, in lume, sunt antrenori mai buni pentru Craiova", a spus Porumboiu la Pro X.

Adrian Porumboiu considera ca Victor Piturca era o varianta buna si pentru cei de la CFR Cluj.

"Eu ma gandeam ca CFR-ul daca era o echipa serioasa si voia sa faca ceva, il punea pe Piturca si termina treaba. Erau campioni cu Piturca. El stie bine jocul, simte fiecare bucatica de teren. E din categoria lui Lucescu, Iordanescu. Acestia sunt cei mai buni antrenori pe care-i are Romania. Cine il ia pe Piturca face o mutare excelenta", a explicat Porumboiu.