OFERTA pentru Lobont | Craiova a vrut sa-l ia antrenor! De ce a picat totul

Universitatea Craiova a fost aproape de o mare surpriza.

Craiova a vrut sa-l transfere pe Bogdan Lobont.

Oltenii isi doreau ca Lobont sa fie secundul antrenorului Devis Mangia, potrivit Digi Sport.

Fostul portar al celor de la AS Roma ar fi refuzat oferta celor de la Craiova pentru ca fetita lui, Azaria Letitia, in varsta de 6 ani, studiaza la o scoala din Roma. Bogdan Lobont nu a vrut sa o supuna pe cea mica unei asemenea schimbari.

Lobont s-a retras din fotbal dupa noua ani petrecuti la AS Roma. El este dorit si in staff-ul italienilor, dar si la nationala Romaniei, unde Cosmin Contra il vrea in staff-ul sau.