"Ienei a fost un antrenor modest. Nu stia jucatorii, nu stia nimic!" Dezvaluirile incredibile ale lui Dinu

Cornel Dinu face dezvaluiri din vestiarul nationalei Romaniei.

Fostul mare jucator implineste azi 70 de ani. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Dinu il face praf pe Emeric Ienei.

"Ienei a fost un antrenor modest, insa avea o tinuta care-i mobiliza cat de cat pe jucatori. Inainte de meciul cu Argentina, din 90, am ramas blocat. Ienei a vorbit trei minute. 'Baieti, ne facem jocul nostru. Luam mingea, o pasam, ne ducem la poarta adversa. Cand o pierdem incercam s-o recuperam. Sunteti jumatate de la Dinamo, jumatate de la Steaua, stiti ce aveti de facut. El nu stia jucatorii, nu stia nimic", a spus Dinu in GSP.