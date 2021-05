Unul dintre cei mai cunoscuti cantareti din lume, sponsor pentru o echipa din Anglia! Asta este anuntul momentului in fotbal

Ipswich Town va avea un sponsor nemaivazut pe tricourile din sezonul urmator.

Ed Sheeran va fi sponsorul de pe tricoul echipei Ipswich Town din sezonul urmator. Clubul a anuntat ca atat echipa masculina, cat si cea feminina va purta tricouri in care vor aparea insemne cu albumele celebrului cantaret "+-=÷x".

Ed Sheeran este un fan din copilarie a lui Ipswich, echipa care evolueaza in al treilea esalon al fotbalului englez. Ultima oara cand Ipswich a reusit sa ajunga in Premier League a fost in 2002.

Artistul in varsta de 30 de ani a decis sa sponsorizez clubul, deoarece "simte ca este a doua lui casa" si a participat la mai multe donatii de-a lungul anilor pentru proiectele lui Ipswich Town.

"Clubul de fotbal este o parte importanta a comunitatii locale si acesta este modul meu de a-mi arata sprijinul.

M-am bucurat intotdeauna de excursiile mele la Portman Road si astept cu nerabdare sa ma intorc acolo de indata ce suporterii vor fi lasati din nou pe stadioane", a declarat Ed Sheeran pentru site-ul clubului.

???? Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor! ???? #itfc — Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021