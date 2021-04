Primul star care pleaca de pe Camp Nou in vara! Presa din Anglia a facut anuntul: Coutinho se intoarce in Premier League! Unde ar putea juca mijlocasul

Philippe Coutinho (28 ani) este dat ca si plecat de la Barcelona in vara.

Cel mai scump transfer din istoria catalanilor nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, iar din vara sunt sanse mari sa fie vandut, dupa ce in acest sezon a reusit sa bifeze doar 14 aparitii.

Coutinho s-a accidentat la sfarsitul lunii decembrie, iar Barcelona nu se poate baza pe el pana la finalul sezonului, astfel ca ar putea pleca de pe Camp Nou fara sa mai prinda vreun minut in acest an in tricoul catalanilor.

Starul brazilian s-ar putea intoarce in Premier League, insa nu la Liverpool. The Sun anunta ca Everton este dispusa sa plateasca 40.5 milioane de euro catalanilor pentru mijlocas. Mai mult, sursa citata informeaza ca oficialii clubului ar fi inceput deja sa ii caute si o casa lui Coutinho.

Cu toate astea, englezii vor sa se asigure ca jucatorul isi revine complet dupa accidentarea suferita, inainte sa faca o oferta oficiala pentru el.

90 de meciuri a jucat Coutinho pentru Barcelona de la transfer, in care a reusit sa inscrie 23 de meciuri si sa ofere 14 pase de gol.