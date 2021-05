BREAKING NEWS | Se redeschid portile pentru fanii din Anglia! Premier League anunta spectatori pe stadioane la finalul lunii mai

Spectatorii se vor intoarce pe stadioane dupa 17 mai, insa in numar limitat. Acest lucru este in conformitate cu planul guvernului britanic de a ridica restrictiile de carantina din Anglia.

Au existat speculatii ca fanii vor reveni pe stadioane in ultimele doua etape din prima liga din Anglia, iar Premier League a emis un cuminecat prin care a confirmat prezenta spectatorilor la meciurile de la finalul lunii.

"Premier League confirma astazi ca ultimele doua etape din sezonul 2020-21 vor primi acces limitat pentru spectatori pe stadioane. Dupa o consultare cu cluburile, am decis ca portile sa fie deschise doar pentru suporterii echipelor gazda, din cauza dificultatilor operationale", se arata intr-un comunicat de presa emis de prima liga engleza.

Asadar, cluburile nu vor primi spectatorii echipelor oaspete, dar vor putea gazdui pana la 10.000 de spectatori sau un sfert din capacitatea stadionului lor.

De asemenea, la meciul din finala Cupei Angliei dintre Chelsea si Leicester din 15 mai vor avea acces 21.000 de fani pe stadion

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom

Full statement ???? https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9