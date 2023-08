Piperat sau corect? Gigi Becali i-a fixat prețul lui Adrian Șut

Mijlocaș cu sarcini defensive, cu clarviziune și disponibilitate la efort, Adrian Șut a devenit unul dintre oamenii determinanți pentru echipa lui Elias Chralambous.

Antrenorul cipriot îl folosește într-o linie de mijloc alături de Darius Olaru și de croatul Damjan Djokovic, iar tridentul roș-albaștrilor excelează meci de meci.

După ce și sezonul trecut a fost unul dintre jucătorii exponențiali pentru echipa care a terminat pe locul 2, după Farul, Adrian Șut e căutat de echipe importante pentru un transfer.

Becali i-a fixat prețul lui Adrian Șut

Într-o intervenție la TV, Gigi Becali a lămurit ce preț i-a fixat mijlocașului cu apariții în atac și șuturi violente de la mare distanță.

"Două milioane am ofertă pentru Șut, dar nu-l mai dau nici cu trei. Am vrut trei, nu mai vreau! Am avut două milioane acum două săptămâni. Nu ofertă oficială, dar impresarul a zis că două milioane oferă pentru el. Le-am zis atunci că-l dau pe trei. Acum spun că nu-l dau, nu e de vânzare. Eu mai vând că nu vreau să cheltui de la mine, dar acum, că suntem pe primul loc, niciodată! Cum să vând când avem 5 din 5?", a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.

Ofertă din Belgia pentru Adrian Șut!

După Andrei Cordea (plecat la Al-Tai) și Valentin Gheorghe, vicecampioana l-ar putea pierde și pe Adrian Șut (24 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. FCSB ar fi primit o ofertă de două milioane de euro din partea clubului belgian Genk, anunță voetbalnieuws.be. Adrian Șut a fost unul dintre oamenii de bază de la FCSB în sezonul trecut, cu 37 de meciuri, 5 goluri și două pase decisive. Mijlocașul este cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.