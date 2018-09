Nu mai au rabdare: il vor din iarna! Mbappe SPARGE toate topurile: va fi cel mai scump transfer DIN ISTORIE! Unde ajunge

Kylian Mbappe este un star in ascensiune.

Pustiul lui PSG a devenit campion mondial cu Franta in aceasta vara, are evolutii foarte bune, insa nu are deocamdata statutul lui Messi sau Ronaldo.

Pep Guardiola este convins ca daca va reusi sa-l transfere in aceasta iarna, mutarea la Manchester City i-ar conferi acest statut lui Mbappe pentru ca ar putea castiga UEFA Champions League alaturi de City. Presa engleza noteaza ca Guardiola nu mai este dispus sa astepte si va incerca sa-l transfere pe Mbappe inca din aceasta iarna.

Transferul ar intra direct pe primul loc in topul celor mai scumpe mutari si l-ar detrona astfel pe Neymar. Manchester City este pregatita sa plateasca 225 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Mbappe de la PSG, cu un salariu de 22,5 milioane de euro pe an.

Guardiola se grabeste sa faca aceasta mutare chiar daca potrivit regulilor UEFA nu-l va putea folosi pe Mbappe in UEFA Champions League daca il transfera in iarna. Real, Barca sau Chelsea stau la panda pentru a prinde momentul oportun unui transfer, insa City vrea "sa fure" startul si sa dea marea lovitura in perioada de mercato din iarna.