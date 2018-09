Ca de la un campion mondial la altul! Ce cadou i-a facut Pele lui Mbappe

Kylian Mbappe este considerat de multi cel mai talentat tanar fotbalist al momentului. Este titular la PSG si in echipa nationala.

Dupa ce Mbappe a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei reusind sa si marcheze in finala, nenumarate comparatii cu marele Pele au inceput sa apara.

Mbappe a devenit primul tanar fotbalist de dupa Pele care a reusit sa inscrie o dubla la un Campionat Mondial. Fotbalistul lui PSG a bifat aceasta performanta in partida cu Argentina scor 4-3.

In perioada turneului final din Rusia, Pele l-a felicitat pe Mbappe prin intermediul retelelor sociale, iar acum i-a trimis un tricou cu Santos care poarta semnatura celui considerat cel mai bun fotbalist din istorie.

Thanks for this amazing gift, King ???? @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym