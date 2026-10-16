Noua echipă a lui Zeljko Kopic, abandonată: „Este înfricoșător”

Jurnaliștii polonezi de la publicația Gol24 au analizat situația din tribune la partidele jucate de Wieczysta în PKO Ekstraklasa, remarcând diferența majoră față de meciurile în care gazdă este Wisla Cracovia.
„La meciurile celor de la Wieczysta nu merge aproape nimeni, deși joacă în PKO Ekstraklasa. Stadionul Wislei rămâne înfricoșător de gol.
Stadionul din strada Reymonta are două fețe. Se umple până la ultimul loc atunci când joacă Wisla. Și strălucește de goliciune când pe el evoluează Wieczysta, care are, în mod evident, mai puțini suporteri chiar și decât Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Vineri a fost din nou o problemă cu asistența”, a scris sursa citată.
Diferențe majore în tribune și explicațiile presei din Polonia
Media de spectatori a formației Wieczysta este departe de cea a rivalei din oraș.
„Wisla a umplut practic stadionul la fiecare meci de acasă de după promovare. De fiecare dată, pe Reymonta s-a înregistrat o asistență de peste 30.000 de spectatori. Wieczysta a stârnit curiozitatea doar la început când a primit vizita campioanei Lech Poznan. Atunci au fost aproape 7.000 de spectatori, dintre care 1.000 au venit să-i susțină pe oaspeți. Acum, în medie, vin câte 1.000-2.000.
Motivele? În Cracovia este, fără îndoială, o suprasaturație de fotbal. De asemenea, Wieczysta primește cele mai proaste intervale orare. Și nici nu adună puncte. Este greu să construiești o asistență în astfel de circumstanțe, chiar dacă biletele sunt categoric mai ieftine decât la Wisla sau Cracovia (se poate intra deja de la 25 de zloți, și asta la cea mai bună tribună - tribuna a doua). Pe de altă parte, este trist că Wieczysta nu a reușit să construiască o comunitate mai largă. De două ori mai mulți sau chiar peste obișnuiau totuși să meargă la Ekstraklasa, în apropiata Nieciecza”, a mai scris sursa menționată.
Asistența la meciurile jucate de Wieczysta Cracovia pe teren propriu în acest sezon:
- 6.792 de spectatori – la meciul cu Lech Poznan (1.000 ai oaspeților);
- 1.648 de spectatori – la meciul cu Wisla Plock;
- 1.282 de spectatori – la meciul cu Zaglebie Lubin.