Noua echipă a lui Zeljko Kopic, abandonată: „Este înfricoșător”

Jurnaliștii polonezi de la publicația Gol24 au analizat situația din tribune la partidele jucate de Wieczysta în PKO Ekstraklasa, remarcând diferența majoră față de meciurile în care gazdă este Wisla Cracovia.

„La meciurile celor de la Wieczysta nu merge aproape nimeni, deși joacă în PKO Ekstraklasa. Stadionul Wislei rămâne înfricoșător de gol.

Stadionul din strada Reymonta are două fețe. Se umple până la ultimul loc atunci când joacă Wisla. Și strălucește de goliciune când pe el evoluează Wieczysta, care are, în mod evident, mai puțini suporteri chiar și decât Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Vineri a fost din nou o problemă cu asistența”, a scris sursa citată.