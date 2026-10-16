Pe lângă rezultatele sale, la acest statut au contribuit și declarațiile pe care le-a oferit, de-a lungul anilor. Ultima dovadă o avem acum.

Răzvan Lucescu, pe lângă faptul că e un antrenor cu un CV foarte bun, are și o altă calitate incontestabilă: știe să-și apropie jucătorii și să câștige încrederea și dragostea suporterilor.

Răzvan Lucescu, vehement

Traseul său profesional a scos în evidență aceste calități, în mod repetat. La Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), formație pe care a pregătit-o între 2019 și 2021, Lucescu jr și-a câștigat locul printre cei mai iubiți antrenori din istoria clubului. Și nu doar prin rezultatele obținute, care includ trei trofee, ci și prin felul său de a fi.

La mijlocul acestei săptămâni, Răzvan, aflat acum la Al-Sadd Doha (Qatar), și-a întâlnit fosta echipă, în a doua etapă din Champions League Elite. În ciuda înfrângerii suferite de actuala sa echipă, scor 0-2, Lucescu jr a avut motive să și zâmbească. Pentru că a fost primit cu căldură, atât de foștii săi elevi, care sunt și acum la Al-Hilal, dar și de fanii grupării saudite.

Răzvan Lucescu: „În Arabia Saudită, pentru mine există doar Al-Hilal. Atât!“

Cu ocazia meciului Al-Sadd – Al-Hilal, Răzvan Lucescu a ajuns în prim-planul presei arabe. Și, la un moment dat, tehnicianul român a fost întrebat dacă ar lua în considerare o revenire în Saudi Pro League pe viitor, dar la o rivală a celor de la Al-Hilal. Răspunsul oferit de Răzvan s-a viralizat în mediul online și i-a întărit statutul de idol al fanilor.

„Imposibil! Pentru mine, e imposibil să lucrez în Arabia Saudită la o altă echipă, în afară de Al-Hilal. Știu că în Saudi Pro League sunt și alte formații puternice, cu bugete uriașe, precum Al-Nassr, Al-Ittihad sau Al-Ahli. Nu pot antrena însă vreuna dintre aceste echipe, indiferent de ofertă. Sufletul meu a rămas la Al-Hilal, unde am avut una dintre cele mai frumoase etape din cariera mea de antrenor. În CV-ul meu va rămâne o singură echipă din Arabia Saudită: Al-Hilal“, a declarat tehnicianul român.

Acest răspuns al lui Răzvan a fost preluat de cel mai mare site al suporterilor lui Al-Hilal. Iată cum a fost interpretată gândirea tehnicianului român, în cadrul unui articol în care a fost apreciată loialitatea lui Lucescu jr.

„Răzvan și-a câștigat locul în istoria lui Al-Hilal. Numele lui va rămâne scris cu litere de aur! Ce a spus acum, despre refuzul de a prelua o rivală, ne arată un om foarte diferit de mulți alți antrenori care au stat pe banca echipei noastre. Răzvan nu e un simplu antrenor, în căutarea unor contracte bănoase. Declarația pe care a oferit-o vine din partea unui om care s-a atașat cu adevărat de Al-Hilal. La clubul nostru, avem două mari categorii de străini. Unii care au venit, și-au luat banii și au plecat. Și alții care au venit, dar au rămas în inimile noastre și după ce au părăsit Arabia Saudită. Răzvan e, în mod cert, în a doua categorie“, a notat site-ul suporterilor.