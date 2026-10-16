Aflată în a doua jumătate a clasamentului după 10 etape și la mare distanță în spatele liderului Dinamo, FCSB nu a mai avut răbdare cu Marius Baciu și l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să revină la echipă, după rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Bogdan Stancu merge pe mâna lui Laurențiu Reghecampf

Bogdan Stancu (39 de ani), fostul atacant de la FCSB și Galatasaray, este de părere că Gigi Becali a făcut cea mai bună alegere cu readucerea ultimului antrenor care a dus echipa în Champions League.

"Cred că FCSB a făcut alegerea corectă. Reghecampf este un antrenor care a avut rezultate foarte bune la FCSB și a câștigat trofee. Cunoaște foarte bine echipa și știe ce se întâmplă în cadrul ei.

Chiar dacă victoria cu Oțelul nu a fost convingătoare, sunt convins că, în următoarele meciuri, echipa va arăta din ce în ce mai bine. Cu siguranță, vor trebui făcute și câteva transferuri bune în iarnă", a spus Bogdan Stancu, potrivit Digi Sport.

Costel Pantilimon, uluit de ce a pățit Ștefan Târnovanu la FCSB

Costel Pantilimon, fost portar al echipei naționale și al lui Manchester City, și-a exprimat indignarea și uimirea, la VOYO SPORT LIVE, cu privire la modul în care a fost tratat Târnovanu la echipa finanțată de Gigi Becali.

„De ce să faci chestia asta? El ți-a demonstrat că are calitate. Două sezoane la rând ai câștigat campionatul cu el în poartă, ai jucat în cupele europene, ai avut rezultate. A fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Eu n-am înțeles de ce s-a pus presiunea asta pe el, de ce s-a aruncat cu pietre într-una. Ok, portarii mai pot greși, dar de la asta până să îl scoți, mai ales că era în circuitul echipei naționale și era foarte aproape să devină numărul 1... de ce să îi creezi lucrul ăsta?”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE.