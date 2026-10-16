La 1-0 contra celor de la Oțelul Galați, Karlo Muhar a fost căpitanul lui FCSB. Decizia a surprins, în condițiile în care mijlocașul croat a sosit la echipă în urmă cu doar o lună.

Costel Pantilimon: "E ciudat ca Muhar sau Drăguș să fie căpitani la FCSB. Eu îl văd pe Târnovanu"

După meci, Laurențiu Reghecampf a anunțat că principala variantă de căpitan va fi un alt jucător abia sosit la echipă, Denis Drăguș. Atacantul nu a evoluat contra celor de la Oțelul din cauza unor probleme medicale, însă este așteptat să fie apt pentru duelul cu FC Voluntari.

Costel Pantilimon (39 de ani) este de părere că alegerile lui Reghecampf sunt "ciudate", ținând cont că Muhar și Drăguș abia au sosit la echipă. Fostul portar de la Manchester City crede că ar fi mai indicat ca banderola să ajungă pe brațul lui Ștefan Târnovanu sau Vali Crețu, jucători cu mult mai multă experiență la FCSB.

"A fost ciudat, abia a ajuns jucătorul ăsta (n.r - Karlo Muhar). Să-l pui căpitan înaintea lui Crețu sau Târnovanu, care au ceva ani la echipa asta? Are o oarecare prestanță, dar mie mi se pare...

Nu știu care e impactul lor în vestiar. Dacă mă uit la felul în care apar, aș zice Crețu. Dar eu îl văd pe Târnovanu pentru că e și jucător de echipa națională. Lăsând ultimul sezon la o parte, e un jucător care ți-a adus un impact foarte mare la echipă. E un jucător care are potențial mai mare de a fi vândut și o personalitate diferită față de ceilalți.

Drăguș e un jucător nou venit. Cred că ar fi puțin ciudat ca el să își facă apariția în vestiar cu banderola pe mână când poate mulți nici nu-l cunosc. Logica spune că jucătorii mai vechi, cu prestanță în vestiar, trebuie aleși căpitani de echipă", a spus Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live.

Ștefan Târnovanu este de șase ani la FCSB și a depășit borna de 200 de meciuri. În acest sezon și-a recăpătat postul de titular.