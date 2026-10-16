VIDEO EXCLUSIV Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: &quot;E ciudat să fie Muhar sau Drăguș&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe căpitanii la FCSB după ce a revenit la echipă, iar noul antrenor a surprins cu alegerile sale.

TAGS:
Costel PantilimonFCSBStefan Tarnovanu
Din articol

La 1-0 contra celor de la Oțelul Galați, Karlo Muhar a fost căpitanul lui FCSB. Decizia a surprins, în condițiile în care mijlocașul croat a sosit la echipă în urmă cu doar o lună.

Costel Pantilimon: "E ciudat ca Muhar sau Drăguș să fie căpitani la FCSB. Eu îl văd pe Târnovanu"

După meci, Laurențiu Reghecampf a anunțat că principala variantă de căpitan va fi un alt jucător abia sosit la echipă, Denis Drăguș. Atacantul nu a evoluat contra celor de la Oțelul din cauza unor probleme medicale, însă este așteptat să fie apt pentru duelul cu FC Voluntari.

Costel Pantilimon (39 de ani) este de părere că alegerile lui Reghecampf sunt "ciudate", ținând cont că Muhar și Drăguș abia au sosit la echipă. Fostul portar de la Manchester City crede că ar fi mai indicat ca banderola să ajungă pe brațul lui Ștefan Târnovanu sau Vali Crețu, jucători cu mult mai multă experiență la FCSB.

"A fost ciudat, abia a ajuns jucătorul ăsta (n.r - Karlo Muhar). Să-l pui căpitan înaintea lui Crețu sau Târnovanu, care au ceva ani la echipa asta? Are o oarecare prestanță, dar mie mi se pare...

Nu știu care e impactul lor în vestiar. Dacă mă uit la felul în care apar, aș zice Crețu. Dar eu îl văd pe Târnovanu pentru că e și jucător de echipa națională. Lăsând ultimul sezon la o parte, e un jucător care ți-a adus un impact foarte mare la echipă. E un jucător care are potențial mai mare de a fi vândut și o personalitate diferită față de ceilalți.

Drăguș e un jucător nou venit. Cred că ar fi puțin ciudat ca el să își facă apariția în vestiar cu banderola pe mână când poate mulți nici nu-l cunosc. Logica spune că jucătorii mai vechi, cu prestanță în vestiar, trebuie aleși căpitani de echipă", a spus Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live.

Ștefan Târnovanu este de șase ani la FCSB și a depășit borna de 200 de meciuri. În acest sezon și-a recăpătat postul de titular.

Publicitate

Gigi Becali: "I-am spus lui Reghecampf că e o idee genială cu Muhar căpitan. Va fi și Drăguș"

Gigi Becali a dezvăluit recent că a fost consultat de Laurențiu Reghecampf pe această temă și și-a dat acordul, susținând și el că este "o idee genială".

"Reghe a spus că vrea asta (n.r - ca Muhar să fie căpitan) și m-a întrebat ce părere am, că nu poate să facă de capul lui, să pună căpitan de capul lui fără să mă întrebe. Eu i-am spus că e o idee genială. Mi-a spus că va fi după aceea Drăguș, că va fi și el. 

Probabil când unul, când altul, nu știu. Dar eu așa văd căpitanul de echipă: ori mijlocaș, ori atacant, fotbalist de valoare", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ULTIMELE STIRI
Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
I-a fost anunțată plecarea după Craiova - Getafe: ”Nu mai vrea să demonstreze că e cel mai bun”
I-a fost anunțată plecarea după Craiova - Getafe: ”Nu mai vrea să demonstreze că e cel mai bun”
Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe
Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe
Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat
Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat
E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul
E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Transfer de 2.000.000 € și salariu de Serie A la Rapid! Dan Șucu nu se uită la bani

Transfer de 2.000.000 € și salariu de Serie A la Rapid! Dan Șucu nu se uită la bani

Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”

Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa



Recomandarile redactiei
I-a fost anunțată plecarea după Craiova - Getafe: ”Nu mai vrea să demonstreze că e cel mai bun”
I-a fost anunțată plecarea după Craiova - Getafe: ”Nu mai vrea să demonstreze că e cel mai bun”
Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe
Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe
Verdict pentru Craiova: ce șanse are echipa lui Coelho la fazele eliminatorii din Conference League, după 1-1 cu Getafe
Verdict pentru Craiova: ce șanse are echipa lui Coelho la fazele eliminatorii din Conference League, după 1-1 cu Getafe
Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat
Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat
Alte subiecte de interes
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!