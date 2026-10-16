Echipa pregătită de Nuno Campos e lider în clasament cu 26 de puncte, după 11 etape. ”Câinii” au bifat până acum opt victorii, la care s-au adăugat două remize și un singur eșec.

Antrenorul portughez a ”conturat” deja un prim ”11” la care nu renunță nici în această partidă. Dean Zandbergen și Mamoudou Karamoko sunt jucătorii cu care Dinamo va ataca încă din primul minut, iar soluțiile ofensive de pe bancă sunt Oliver Hinsta, Ianis Tarbă și Adrian Mazilu.

La fel ca în ultimele partide, Dinamo are doi jucători indisponibili: George Pușcaș și Alexandru Musi. Amândoi se antrenează, momentan, separat, și sunt așteptați să reintre în programul echipei în următoarele săptămâni.

Echipele de start din Dinamo - FC Botoșani:

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat

Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău, Diarra, Sadiku, Petro, Gama de Silva, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu

Dinamo - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 21:00 pe Sport.ro

Dinamo - FC Botoșani are loc în Capitală, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Partida va fi arbitrată de Rareș Vidican. Marius Badea și Imre Bucsi vor fi la tușe, în timp ce Cristian Moldoveanu a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Irina Mirt va fi observator de arbitri.