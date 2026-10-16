Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Mașina dezvoltată de compania lui Elon Musk a reușit să se ridice de la sol și să execute manevre spectaculoase în aer, ceea ce a provocat și un val de reacții în online.

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Sursă Foto: Tesla

Demonstrația a avut loc la o facilitate SpaceX din McGregor, Texas, unde Tesla a prezentat un prototip echipat cu un sistem special de propulsie.

Într-una dintre secvențe, automobilul a accelerat pe o rampă, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat perfect la sol.