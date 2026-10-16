GALERIE FOTO Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului AUTO
Vali Andronescu
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Tesla a prezentat noul Roadster, iar imaginile de la evenimentul organizat în Texas au atras atenția pasionaților auto. 

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TeslaRoadsterTesla RoadsterElon Musk
Din articol

Mașina dezvoltată de compania lui Elon Musk a reușit să se ridice de la sol și să execute manevre spectaculoase în aer, ceea ce a provocat și un val de reacții în online.

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

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Sursă Foto: Tesla

Demonstrația a avut loc la o facilitate SpaceX din McGregor, Texas, unde Tesla a prezentat un prototip echipat cu un sistem special de propulsie.

Într-una dintre secvențe, automobilul a accelerat pe o rampă, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat perfect la sol.

Cum a fost posibil ca noul Roadster să zboare

Secretul se află într-o tehnologie dezvoltată cu ajutorul SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk.

Prototipul folosește propulsoare care eliberează gaz comprimat sub presiune, generând forța necesară pentru ridicarea de la sol și controlul mișcărilor în aer, conform informațiilor techcrunch.com.

Sistemul este completat de ventilatoare puternice, care creează o forță de aspirație și permit mașinii să rămână lipită de suprafețe, inclusiv atunci când rulează cu roțile în sus.

Noua generație Roadster ar urma să intre în producție în 2028. 

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