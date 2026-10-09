Instalat la finalul lunii august, Zeljko Kopic a pornit slab la Wieczysta Cracovia, cu trei eșecuri și două remize, iar în presa poloneză se vorbea deja despre o posibilă demitere.

Kopic a obținut prima victorie în Polonia, dar poate fi suspendat după ce a dat indicații din tribună

Vineri seară, Kopic a spart gheața, iar Wieczysta Cracovia a obținut o victorie clară în duelul cu Wisla Plock, scor 3-0. Au marcat Lucas Piazon (34') și Lisandro Semedo (68', 90+6'), iar echipa fostului antrenor de la Dinamo a urcat pe locul 13 în Ekstraklasa, cu 8 puncte obținute în primele 9 etape.

În ciuda victoriei, Zeljko Kopic riscă și o pedeapsă din partea Comisiei de Disciplină. Suspendat pentru această partidă după ce a încasat un cartonaș roșu etapa trecută, croatul a luat loc în tribună, însă s-a aflat în dialog constant cu secundul Florentin Petre și a dat indicații, scrie Meczyiki.

Polonezii anunță că Zeljko Kopic urmează să fie sancționat de Comisia de Disciplină, iar antrenorul lui Wieczysta Cracovia ar putea fi din nou suspendat.

Pentru echipa lui Kopic și Florentin Petre urmează un duel cu Katowice, luni, de la ora 21:30.