Fostul atacant al Rapidului, în prezent apropiat al patronului giuleștenilor, Dan Șucu, a apreciat că Universitatea Craiova are prima șansă în lupta pentru supremația din primul eșalon al fotbalului românesc.

Robert Niță, categoric: „Craiova e favorită!”

Niță a fost impresionat inclusiv de modul în care s-au prezentat oltenii, în prima etapă din Conference League, împotriva lui Getafe (1-1).

„Craiova e favorită! Clar, dacă te uiți și la meciul de aseară! Craiova joacă în cupele europene. Joacă cu o echipă bună din Spania, o face în maniera în care o face”, a afirmat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.