VIDEO EXCLUSIV Robert Niță a numit favorita la titlu din Superligă: „Clar!”

Robert Niță a numit favorita la titlu din Superligă: „Clar!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Robert Niță (49 de ani) nu are dubii în privința favoritei la titlu după 11 etape parcurse din Superliga României. 

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Robert NitaSuperligaUniversitatea CraiovaDinamoRapid
Din articol

Fostul atacant al Rapidului, în prezent apropiat al patronului giuleștenilor, Dan Șucu, a apreciat că Universitatea Craiova are prima șansă în lupta pentru supremația din primul eșalon al fotbalului românesc. 

Robert Niță, categoric: „Craiova e favorită!”

Niță a fost impresionat inclusiv de modul în care s-au prezentat oltenii, în prima etapă din Conference League, împotriva lui Getafe (1-1). 

„Craiova e favorită! Clar, dacă te uiți și la meciul de aseară! Craiova joacă în cupele europene. Joacă cu o echipă bună din Spania, o face în maniera în care o face”, a afirmat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță

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Lupta pentru supremație din Superligă

Dinamo (26 de puncte), Rapid (24) și Universitatea Craiova (23) sunt primele trei clasate din campionat după 11 etape. 

În runda a 12-a, Dinamo o va întâlni acasă pe FC Botoșani, Rapid o va înfrunta pe teren propriu pe Corvinul, iar Craiova o va primi pe Farul pe „Ion Oblemenco”.  

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