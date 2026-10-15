Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific” Conference League
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova - Getafe 1-1 din prima etapă a Conference League a fost LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro.

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Universitatea CraiovaGetafeGica CraioveanuConference League
Din articol

Jose Bordalas (62 de ani), antrenorul lui Getafe, s-a declarat nemulțumit de egalul înregistrat (1-1) de echipa sa pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova.

Jose Bordalas, la superlativ despre Gică Craioveanu

Bordalas a vorbit la superlativ despre Gică Craioveanu, fost atacant al lui Getafe între anii 2002-2006.

„Trebuia să începem să câștigăm, de aceea nu sunt mulțumit cu egalul. Echipa a avut personalitate, dar nu am reușit să verticalizăm și ne-a lipsit finalizarea.

Craiova nu m-a surprins. Știam că este o echipă care a crescut în ultimii ani, are jucători valoroși și o atmosferă spectaculoasă. Știam că va fi un meci dificil. Gudelj a mai marcat astfel de goluri de la distanță și ne-a salvat egalul.

Craioveanu este o legendă a Spaniei. A jucat la mai multe echipe și este foarte iubit la Getafe. Este o legendă, ni-l amintim cu toții. A fost un fotbalist magnific și o persoană magnifică”, a declarat Jose Bordalas, la Prima Sport.

Jose Bordalas

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Peste 220 de meciuri pentru Gică Craioveanu în La Liga

Gică Craioveanu a evoluat la Universitatea Craiova între 1991 și 1995. El a câștigat cu oltenii Divizia A (1991) și Cupa României (1991 și 1993). 

Ulterior, a jucat la Real Sociedad (1995–1998), Villarreal (1998–2002) și Getafe (2002–2006). În total, Craioveanu a adunat 223 de meciuri în La Liga și 48 de goluri. 

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