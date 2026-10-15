Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Jose Bordalas (62 de ani), antrenorul lui Getafe, s-a declarat nemulțumit de egalul înregistrat (1-1) de echipa sa pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova.

Jose Bordalas, la superlativ despre Gică Craioveanu

Bordalas a vorbit la superlativ despre Gică Craioveanu, fost atacant al lui Getafe între anii 2002-2006.

„Trebuia să începem să câștigăm, de aceea nu sunt mulțumit cu egalul. Echipa a avut personalitate, dar nu am reușit să verticalizăm și ne-a lipsit finalizarea.

Craiova nu m-a surprins. Știam că este o echipă care a crescut în ultimii ani, are jucători valoroși și o atmosferă spectaculoasă. Știam că va fi un meci dificil. Gudelj a mai marcat astfel de goluri de la distanță și ne-a salvat egalul.

Craioveanu este o legendă a Spaniei. A jucat la mai multe echipe și este foarte iubit la Getafe. Este o legendă, ni-l amintim cu toții. A fost un fotbalist magnific și o persoană magnifică”, a declarat Jose Bordalas, la Prima Sport.