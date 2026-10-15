Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

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Fanii olteni au făcut spectacol în Bănie și i-au dedicat o scenografie lui Gică Craioveanu, în care au afișat și un banner citând din fostul internațional român: ”Eu iubesc această echipă”.

Iar presa din Ungaria a rămas impresionată de gestul făcut de peluza alb-albastră.

”Getafe a sosit în România cu o serie de absențe, întâmpinată de 27.000 de spectatori și cu o transmisiune live spectaculoasă pe stadionul Ion Oblemenco. Fanii Craiovei i-au adus un omagiu lui Gheorghe Craioveanu, care a jucat pentru ambele cluburi, ca să nu mai vorbim de campionii României, care au vrut să profite de avantajul terenului propriu.

Stilul de joc caracteristic spaniolilor a devenit rapid evident în meci, așa că au fost puține scene spectaculoase, dar românii au ratat cea mai periculoasă ocazie a primei reprize: Al-Hamlavi nu numai că l-a ridicat pe portar, ci și a marcat cu un șut.

După pierderea de minge, meciul a fost egal, dar apoi, în minutul 59, gheața s-a spart: după ce Cicaldau a avut mingea, atacantul palestinian al Craiovei, Assad Al-Hamlavi, a șutat pe poartă de la 17 metri, iar mingea a intrat printre picioarele unui fundaș în colțul din stânga jos.

Golul a zguduit echipa Bordalas, iar deși șutul lui Satriano a fost parat de Popescu în minutul 77, patru minute mai târziu acesta a văzut cum bomba sfârâitoare a lui Nemanja Gudelj a aterizat în partea stângă a porții. În timpul rămas, Getafe nu a forțat un gol, iar Craiova nu a putut relua scorul, astfel încât egalitatea a rămas”, a scris Nemzeti.

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Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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