FOTO ȘI VIDEO Florentin Petre, comparat cu un campion european! Ce a spus înlocuitorul lui Kopic, după prima victorie în Polonia

Florentin Petre, comparat cu un campion european! Ce a spus înlocuitorul lui Kopic, după prima victorie în Polonia Fotbal extern
SPORT.RO
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Florentin Petre (50 de ani) a condus-o pe Wieczysta Cracovia spre prima victorie din Ekstraklasa după o pauză de două luni și jumătate.

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Wieczysta CracoviaFlorentin PetreZeljko KopicPolonia
Din articol

Vineri seară, Wieczysta Cracovia a câștigat meciul cu Wisla Plock, scor 3-0, în runda a zecea din Ekstraklasa. Echipa condusă de Zeljko Kopic și Florentin Petre a părăsit momentan zona locurilor retrogradabile și a urcat pe locul 13, cu 8 puncte.

Florentin Petre, poreclit "Santi Cazorla" în vestiarul celor de la Wieczysta Cracovia

La partida cu Wisla Plock, Wieczysta a fost condusă de pe margine de Florentin Petre, care i-a luat locul suspendatului Zeljko Kopic. După meci, secundul polonezilor a fost felicitat în vestiar de jucătorii echipei, în frunte cu fostul rapidist Tobias Christensen.

Jucătorii i-au găsit și o poreclă legendei lui Dinamo - Santi Cazorla, o referire la asemănarea fizică dintre Florentin Petre și dublul campion european cu Spania, care tocmai și-a încheiat cariera în această vară.

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Florentin Petre: "Lucrez de 3 ani cu Kopic, avem o conexiune foarte bună"

Florentin Petre a apărut și la conferința de presă de după meci, unde a vorbit despre relația cu Zeljko Kopic și munca din pauza pentru meciurile naționalelor.

"Am făcut un meci foarte bun și am luat trei puncte. Am muncit foarte mult în ultimele trei săptămâni, iar asta s-a văzut în această seară. Este cadoul nostru pentru patronii clubului pentru că știm ce condiții avem aici și ceea ce ne oferă în fiecare zi.

Aceste trei puncte sunt ca o gură de oxigen pentru noi. Vrem să câștigăm toate meciurile de acum înainte. Este doar un pas, mai avem alți doi în următoarea săptămână. 

Cooperez foarte bine cu Zeljko Kopic. Lucrăm împreună de trei ani și avem o conexiune foarte bună. Ne dorim ca această conexiune să fie benefică tuturor de aici", a spus Florentin Petre.

Pentru echipa lui Kopic și Florentin Petre urmează un duel cu Katowice, luni, de la ora 21:30.

Clasamentul din Ekstraklasa

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