Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă

Fotbalistul formației din „Ștefan cel Mare” a mers în fața anchetatorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism alături de apărătoarea sa, potrivit Fanatik. Jucătorul vizează recuperarea banilor pe care i-a investit în mai multe apartamente. Deși atacantul a achitat sumele pentru aceste imobile, dezvoltatorul nu i-a mai predat proprietățile asumate prin contract, motiv pentru care sportivul a apelat la Justiție pentru a-și primi banii înapoi.

Și alți fotbaliști din România au fost păgubiți

Vârful dinamovist nu este singurul nume din fotbalul autohton care figurează pe lista creditorilor în această anchetă. Mai mulți actuali și foști jucători caută să își recupereze banii investiți în proiectele imobiliare ale grupului: