Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă

Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă Fotbal intern
SPORT.RO
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George Pușcaș, vârful celor de la Dinamo București, a ajuns la sediul DIICOT pentru a fi audiat ca persoană vătămată în dosarul Nordis, unde reclamă o pagubă de 2,5 milioane de euro.

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George PuscasDinamoNordis
Din articol

Fotbalistul formației din „Ștefan cel Mare” a mers în fața anchetatorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism alături de apărătoarea sa, potrivit Fanatik. Jucătorul vizează recuperarea banilor pe care i-a investit în mai multe apartamente. Deși atacantul a achitat sumele pentru aceste imobile, dezvoltatorul nu i-a mai predat proprietățile asumate prin contract, motiv pentru care sportivul a apelat la Justiție pentru a-și primi banii înapoi.

Și alți fotbaliști din România au fost păgubiți

Vârful dinamovist nu este singurul nume din fotbalul autohton care figurează pe lista creditorilor în această anchetă. Mai mulți actuali și foști jucători caută să își recupereze banii investiți în proiectele imobiliare ale grupului:

  • Florin Gardoș, fostul fundaș de la FCSB, încearcă să recupereze aproximativ 170.000 de euro;
  • Alessandro Caparco, fostul portar italian al celor de la Poli Iași, reclamă un prejudiciu de circa 120.000 de euro;
  • Cristian Bărbuț apare în dosar cu o pagubă de 63.000 de euro;
  • Adrian Ropotan, fost mijlocaș la Dinamo, se află și el înscris la masa credală.
  • Puscas
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Sechestru ridicat pe bunuri de peste 120 de milioane de euro

Audierile au loc la două zile după o hotărâre definitivă luată de Curtea de Apel București. Miercuri, 14 octombrie, magistrații au decis să ridice sechestrul asigurător instituit pe activele companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia, bunuri a căror valoare depășește 120 de milioane de euro. În schimb, instanța a păstrat măsura sechestrului pe averea personală a omului de afaceri Vladimir Ciorbă, unul dintre suspecții principali din acest caz.

Ancheta instrumentată de procurorii DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, înșelăciune și spălare de bani. Numeroși clienți au plătit avansuri consistente sau chiar prețul integral pentru locuințe de lux, situate în special pe litoralul românesc, care nu au mai fost livrate la timp. Pe lângă Vladimir Ciorbă, în dosar este cercetată și Laura Vicol, fost deputat PSD și fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, procurorii încercând acum să reconstituie circuitul banilor încasați de la cumpărători.

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