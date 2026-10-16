Echipa pregătită de Nuno Campos e lider în clasament cu 26 de puncte, după 11 etape. ”Câinii” au bifat până acum opt victorii, la care s-au adăugat două remize și un singur eșec.

Formația dirijată de Marius Croitoru, în schimb, e în a doua jumătate a clasamentului cu 14 puncte după 11 etape. Moldovenii au, până acum, trei rezultate pozitive, cinci de egalitate și trei negative.

Dinamo - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 21:00 pe Sport.ro

Dinamo - FC Botoșani are loc în Capitală, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Partida va fi arbitrată de Rareș Vidican. Marius Badea și Imre Bucsi vor fi la tușe, în timp ce Cristian Moldoveanu a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Irina Mirt va fi observator de arbitri.

La VAR se vor afla Sorin Costreie și Sebastian Eugen.

Ultimul meci dintre Dinamo și Botoșani a avut loc în urmă cu aproape un an, în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când cele două grupări au remizat în nordul Moldovei, scor 1-1.

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