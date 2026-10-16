Antrenorul Mikel Arteta a fost informat că disponibilizările de la Arsenal Londra vor ajuta clubul să "obţină succesul pe care dorim să-l creăm", după ce a ieşit la iveală faptul că gruparea din Premier League urmează să elimine 60 de locuri de muncă, informează DPA.

Directorul executiv Richard Garlick a anunţat personalul, în această săptămână, că efectivul de angajaţi al clubului Arsenal va fi redus în mai multe departamente, deşi jucătorii şi stafful tehnic, atât de la echipele masculine, cât şi de la cele feminine, nu vor fi afectaţi.

Se preconizează că reducerile vor afecta până la şapte la sută din cei 871 de angajaţi permanenţi ai clubului.

Mikel Arteta a reacționat după concedierile de la Arsenal

Arteta a fost recompensat săptămâna trecută cu un nou contract pe patru ani, în valoare de până la 20 de milioane de lire sterline (26,7 milioane de dolari) pe sezon, după ce i-a adus lui Arsenal primul titlu în Premier League din 2004.

Cifra de afaceri a lui Arsenal pentru sezonul 2024-2025 a fost de 691 de milioane de lire sterline, un nivel record.

"În primul rând, această întrebare nu este pentru mine", a spus Arteta, întrebat despre preconizata eliminare a unor locuri de muncă, în cadrul conferinţei sale de presă dinaintea meciului de campionat de duminică împotriva lui Nottingham Forest.

"Mi s-au oferit explicaţii despre acest demers şi despre analiza realizată la nivelul clubului, totul având ca scop evoluţia şi îmbunătăţirea. Trebuie luate anumite decizii pentru a plasa oamenii în rolurile potrivite şi pentru a continua investiţiile, astfel încât să obţinem succesul pe care vrem să-l creăm. Acest lucru a fost explicat. Evident, nu sunt persoana potrivită pentru a răspunde la această întrebare. Asta e sigur. Şi sper că toată lumea va respecta acest lucru", a adăugat el, scrie Agerpres.

Arteta nu a mai acceptat alte întrebări pe această temă.

Spaniolul în vârstă de 44 de ani a confirmat, de asemenea, că gruparea londoneză va reface fotografia oficială a lotului echipei Arsenal, după ce William Saliba a fost omis din aceasta.

Internaţionalul francez, care în sezonul trecut a avut un rol esenţial în câştigarea titlului campionatului, a ieşit în evidenţă prin absenţa sa din fotografia dată publicităţii joi.

În prezent, Saliba nu este apt de joc din cauza unei probleme la spate, iar Arsenal a precizat că el nu a fost disponibil din cauza unei "programări medicale".

"Am încercat deja de trei ori să facem acea fotografie. A trebuit să o anulăm în ultimul moment, din diverse motive. Avem nişte obligaţii comerciale, iar din acest motiv câteva persoane au venit cu avionul. Am decis să realizăm, cel puţin, acea fotografie. Vom mai face o fotografie cu toată familia. Sperăm că îi vom putea aduna pe toţi la un moment dat. El (Saliba) ştie cât de iubit este. Nu are nicio problemă cu asta", a explicat Arteta vineri.

Saliba nu a mai jucat de la Cupa Mondială, dar există o mică posibilitate ca el să fie disponibil înainte de fereastra internaţională de luna viitoare.

Martin Zubimendi ar putea evolua împotriva lui Forest, în ciuda unei accidentări la gleznă suferite la antrenament, imediat după victoria lui Arsenal în faţa lui Leeds, pe stadionul Emirates, weekendul trecut. Piero Hincapie, care a suferit, de asemenea, o problemă la gleznă în timpul şedinţei de antrenament de după meci, nu va juca.